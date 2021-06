Zaginął 12-latek z Jastrzębia. Przemysław Zobek nie dotarł do szkoły i nie wrócił do domu. Szukają go najbliżsi i policja Piotr Chrobok

Rodzina i policjanci poszukują zaginionego 12-letniego Przemysława Zobka z Jastrzębia-Zdroju. W czwartek, 17 czerwca nastolatek wyszedł do szkoły, ale do niej nie dotarł. Nie wrócił także do domu. Mundurowi proszą o pomoc w jego poszukiwaniach.