Zagłębie Lubin - Piast Gliwice NA ŻYWO, WYNIK, LIVE, TRANSMISJA Walka o marzenia o europejskich pucharach. Jak zatrzymać rozpędzony Lubin?

Piast w Lubnie będzie musiał sobie radzić bez pauzującego za żółte kartki Michała Chrapka oraz kontuzjowanego Bartosza Rymaniaka (nie zagrał już przeciw Legii, jest wyłączony do końca sezonu).

Grupa chętnych na puchary jest większa, bo po 38 punktów mają też Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław, który w piątek przegrał w Częstochowie 0:2. Zagłębie wiosną spisywało się przeciętnie, ale ostatnio wygrało trzy mecze z rzędu, dzięki czemu włączyło się do walki o Europę.

- Biorąc pod uwagę, że będzie to nasz szósty mecz w ciągu 22 dni, więc prosi o to, aby dać szansę zawodnikom, którzy mniej grali, są wypoczęci i nie wykluczam, że będą zmiany - zapowieda trener Piasta Waldemar Fornalik.

ZAGŁĘBIE - PIAST LIVE

W Piaście wiedzą, w jaki sposób zagrać, aby odnieść sukces na stadionie w Lubinie.

- Zagłębie jest drużyną, która dobrze operuje piłką, ale my również potrafimy grać. Ważne będzie zneutralizowanie atutów rywala, jak również istotne będzie, abyśmy to my prowadzili grę i utrzymywali się przy piłce - podkreśla Fornalik.

- Będziemy musieli być mocno skoncentrowani w obronie, bo linia ofensywna Zagłębia może robić wrażenie, szczególnie w tej rundzie - nie kryje pomocnik Piasta Sebastian Milewski. - Zagłębie tworzy sobie wiele okazji i sporo z nich wykorzystuje, więc będziemy musieli grać bardzo uważnie z tyłu, a z kolei w przodzie mamy takich zawodników i tyle jakości, że będziemy bardzo groźni. Ważna będzie też skuteczność.