Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 1:2. Na lidera nie ma mocnych. Zdjęcia z meczu

Trzynaste zwycięstwo w siedemnastym meczu tej rundy odniósł Raków Częstochowa. Liderzy tabeli zamknęli rok wyjazdowym zwycięstwem nad Zagłębiem Lubin. Przewaga wicemistrzów Polski była bardzo wyraźna, ale pomimo wielu okazji do zdobycia kolejnych goli w końcówce musieli nieco drżeć o wynik.

W pierwszej połowie spotkania Raków dominował. Efektem były dwa gole. W 18 minucie Deian Sorescu posłał piłkę do siatki strzałem z 20 metrów, a dziesięć minut później Stratos Svarnas zamknął przy słupku dośrodkowanie Ivi Lopeza. Wynik mógł podwyższyć jeszcze Fabian Piasecki, ale przestrzelił z 5 metrów.

Kontrola Rakowa była absolutna. W drugiej połowie wyraźnie jednak zmniejszył tempo, coraz wyraźniej czekając na koniec rundy jesiennej. Nic nie wskazywało na to, by w meczu miały jeszcze nastąpić bardziej emocjonujące momenty, a jednak tak się stało. W 87 minucie piłka uderzyła w rękę Svarnasa, a chociaż piłkarz Rakowa chował ją za plecami to arbiter uznał, że obrys ciała został znacząco powiększony. W efekcie podyktował rzut karny wykorzystany przez Kacpra Chodynę.