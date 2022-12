Zagłębie Sosnowiec ma nowego trenera. Dariusz Dudek trzeci raz poprowadzi zespół ze Stadionu Ludowego

Miał być Dziółka, ale wybrano Dudka

Pojawiły się informacje, że nowym trenerem Zagłębia ma zostać Jakub Dziółka prowadzący Skrę Częstochowa. Sosnowiczanie mieli prowadzić z nim rozmowy. Szybko też pojawiło się nazwisko "starego, dobrego znajomego" Dariusza Dudka, który stracił pracę w Sandecji Nowy Sącz na początku września.

Dla Dariusza Dudka to trzecia trenerska przygoda z Zagłębiem. Po raz pierwszy nowy trener sosnowiczan pracował przy Kresowej od 21 sierpnia 2017 roku do 8 października 2018. W tym okresie wywalczył z drużyną awans do Ekstraklasy i poprowadził ją w 11 spotkaniach najwyższej klasy rozgrywkowej. Po zakończeniu pracy w Sosnowcu związał się umową z GKS-em Katowice, który pod jego wodzą rozegrał 22 spotkania w Fortuna 1. Lidze. Następnie szkoleniowiec powrócił na Kresową i przejął Zagłębie w 12. kolejce sezonu 2019/2020 zastępując Radosława Mroczkowskiego i pracował do 28 kwietnia 2020 roku.