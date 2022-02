Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej z nowoczesnym sprzętem. 5 mln zł od miasta

Dzięki decyzji dąbrowskich radnych, podjętej podczas pierwszej w 2022 roku sesji Rady Miejskiej, miasto przekaże prawie 5,2 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu ratującego zdrowie i życie mieszkańców. Dotacja zostanie przekazana Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, jednemu z największych szpitali w regionie, leczącemu pacjentów z całego Zagłębia Dąbrowskiego i okolic.

- Jako kluczowa placówka medyczna w regionie, cieszymy się, że trafią do nas pieniądze na zakup potrzebnego wyposażenia, takiego jak tomograf czy aparat rentgenowski. Najwyższy czas, by zastąpiły one urządzenia, które są w użyciu od wielu lat w naszym szpitalu. Dziękujemy prezydentowi Dąbrowy Górniczej Marcinowi Bazylakowi oraz Radzie Miejskiej za przekazane fundusze na inwestycje, które znacząco wpłyną na jakość świadczonych przez nas usług medycznych dla pacjentów z Dąbrowy Górniczej i okolic – mówi dr n. med. Tomasz Szczepanik, dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.