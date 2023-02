ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta: Zawiercianie chcą powalczyć o awans do ćwierćfinału LM

ZAKSA - Aluron CMC Warta: Zawiercianie chcą powalczyć o awans do ćwierćfinału LM

W środę znów dojdzie do polskiego pojedynku w Lidze Mistrzów siatkarzy. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzy z Aluronem CMC Wartą Zawiercie w rewanżowym barażowym mecz o awans do ćwierćfinału LM.

Pierwsze spotkanie tych drużyn w Dąbrowie Górniczej pewnie wygrali mistrzowie Polski 3:0. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego nie zamierzają jednak składać broni.

- Jestem głęboko przekonany, że to starcie w Kędzierzynie-Koźlu będzie miało inny przebieg. ZAKSA jest bardzo mocnym zespołem, ale my jedziemy tam walczyć i bić się o zwycięstwo. Wszystko jest w naszych rękach. Nie mamy nic do stracenia i jedziemy tam walczyć o awans - powiedział trener Winiarski w rozmowie z klubowymi mediami zawiercian.

Drużyna z Kędzierzyna-Koźla jest zwycięzcą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, ale Aluron w tym sezonie potrafił ją już pokonać wygrywając we własnej hali w październiku w PlusLidze 3:1. Zawiercianie muszą teraz pokonać ZAKSĘ 3:0 lub 3:1, by wyrównać stan rywalizacji w barażu i doprowadzić do Złotego Seta.