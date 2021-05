Zamek Ogrodzieniecki zaprosił filmowego Wiedźmina do Podzamcza. Tu dostanie wspaniały miecz

Jaki prezent dostanie filmowy Wiedźmin od ekipy Zamku Ogrodzieniec? To raczej oczywiste. Jak już pisaliśmy przed kilkoma tygodniami – prezent jest bardzo wyjątkowy, bo to wykuty specjalnie dla Henry’ego Cavilla wiedźmiński, posrebrzany miecz.

To srebrny miecz Geralta z Rivii, ufundowany przez gminę Ogrodzieniec, a wykuty przez artystę z Katowic - Artura Wysockiego. To, na co dzień żołnierz, po godzinach kowal, artysta i wielki miłośnik przygód wiedźmina Geralta.