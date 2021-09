Żeby nie było śladów: film reżysera ze Śląska nominowany do Oscara 2022. Kim jest dr Jan P. Matuszyński? Olga Krzyżyk

Film reżysera ze Śląska został polskim kandydatem do Oscara 2022. Film „Żeby nie było śladów" opowiada historię Grzegorza Przemyka – licealisty pobitego śmiertelnie przez milicję w 1983 roku. Sceny do filmu kręcone były m.in. w sosnowieckim Zagórzu oraz w Katowicach. Reżyser - Jan P. Matuszyński - pochodzi z Katowic. To reżyser m.in. obsypanej nagrodami „Ostatniej rodziny" i serialu „Król".