Zmarł Mikołaj Pac Pomarnacki. Szermierz był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Meksyku i Monachium. Zmarł w wieku 88 lat

W wieku 88 lat zmarł Mikołaj Pac Pomarnacki. Szermierz związany z Piastem Gliwice. Informację o jego śmierci podał portal piast.gliwice.pl. Pac Pomarnacki był utalentowanym i utytułowanym szermierzem. Jego największe sukcesy - medale mistrzostw Polski - przypadły właśnie na czas reprezentowania przez niego barw gliwickiego Piasta. W latach 1962-1969, gdy był jego zawodnikiem, wywalczył sześć z ośmiu krążków na MŚ.

Również jako zawodnik Piasta, trzykrotnie pojechał na Igrzyska Olimpijskie: do Tokio w 1964 roku, do Meksyku cztery lata później oraz do Monachium w roku 1972. Najlepszy występ zanotował podczas olimpijskiego debiutu, gdy w konkurencji szermierki drużynowej, z reprezentacją Polski uplasował się na piątym miejscu. Na najważniejszą sportową imprezę, Pac Pomarnacki pojechał jeszcze w 1988, gdy Igrzyska organizował Seul. Był wówczas trenerem kadry.