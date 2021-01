Żory: 34-latek włamał się do restauracji. Ukradł pieniądze, alkohol i żywność. Nie był to jego pierwszy taki wyskok Arek Biernat

34-latek okradł restaurację w Żorach! Jakby mało problemów miał właściciel lokalu gastronomicznego w związki z pandemią koronawirusa i obostrzeniami, to kolejny przyprawił mu 34-letni bezdomny. Mężczyzna włamał się do restauracji i ukradł pieniądze, alkohol oraz żywność. Został szybko zatrzymany i to na gorącym uczynku. Nie był to pierwszy jego taki występek.