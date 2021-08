Żory. Upił się do nieprzytomności i trafił do więzienia. 46-latka poszukiwał sąd

Wówczas do akcji wkroczyli jednak policjanci. Mundurowi mieli co do 46-latka pewne podejrzenia, dlatego postanowili go wylegitymować. Na jaw wyszło wtedy, że przeczucie nie myliło stróżów prawa. - Policjanci ustalili, że 46-latek jest poszukiwany przez żorski sąd - dodaje asp. szt. Siedlarz.