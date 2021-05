Zrośnięte sosny w Chorzowie. Nasi przodkowie oddawaliby im cześć. Te wyjątkowe drzewa to niecodzienny okaz leśnej przyrody na Śląsku

- Wśród drzew częściej dochodzi do obrastania, oplatania. Takie drzewa nieraz mozna spotkać w lasach - wyjaśnia Liliana Armatys,

naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. - Dzieje się tak nawet wśród różnych gatunków, a wynika na przykład z tego, że drzewa rosnące blisko siebie konkurują o dostęp do światła.

Słynny XX-wieczny polski botanik, profesor Władysław Szafer podzielił zrosty drzew na międzyrodzajowe, międzygatunkowe oraz tych samych gatunków. Stwierdził również, że dwa pierwsze typy to rzadkość, natomiast ostatnie występują częściej. Przy czym najczęściej spotykane są zrosty pni. Tymczasem sosny z Chorzowa zrośnięte są konarami, a raczej jednym wspólnym konarem o okazałej średnicy. Według profesora Szefera do zrostu konarów dochodzi najczęściej w przypadku długowiecznych drzew liściastych. Zatem w myśl tego, co stwierdza wybitny naukowiec, sosny z Chorzowa jako drzewa iglaste rzeczywiście są ewenementem.