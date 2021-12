Związkowcy Sierpnia 80 w Katowicach okupują siedzibę PGG. Żądają podwyżek i rekompensat za pracę w weekendy. We wtorek rozmowy płacowe

Związkowcy domagają się przede wszystkim wypłacenia górnikom rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Choć za pracę w soboty i niedziele otrzymują wynagrodzenia wyższe niż za dni robocze, to ogólny fundusz płac w PGG nie wzrósł. Tym samym, mimo wzmożonego wysiłku i pracy w dni wolne, górnicy nie zarabiają więcej. – Aby wypłacić weekendy, zmniejszane są wynagrodzenia w tygodniu. Innymi słowy górnicy pracują w weekend za tyle, ile zarobiliby od poniedziałku do piątku – tłumaczy Rafał Jedwabny, przewodniczący Sierpnia'80 w PGG.

Na wtorek zaplanowano rozmowy płacowe. Górnicy: jesteśmy zdeterminowani

Po kilkudziesięciu minutach delegacja Sierpnia'80 została zaproszona do rozmów z przedstawicielami PGG, pozostali rozłożyli się w sali konferencyjnej. W budynku PGG pozostaną co najmniej do wtorku. Na godz. 10 rano 21 grudnia zaplanowane zostały wcześniej negocjacje pięciu największych związków zawodowych w PGG z zarządem spółki. Do tego czasu zarząd nie zamierza komentować postulatów związkowców. Górnicy zdecydowali się zająć gmach przy ul. Powstańców 30 pomimo zaplanowanych rozmów.