Żywiec. Pasieka Miejska powstała w Parku Habsburgów. Niebawem powiększy się o kolejne ule

Na chwilę obecną pasiekę stanowi 8 uli (rodzin pszczelich), docelowo w sierpniu będzie ich 20.

- Miejskie Pasieki to cywilizacyjny standard wielu światowych i europejskich miast troszczących się o ekologię i bioróżnorodność, jak np. Londyn, Berlin czy choćby najbliższa naszym sercom Warszawa. Żywiec równa więc w budzeniu troski o środowisko do światowych liderów. To mały krok dla żywieckiego Parku Habsburgów, lecz to również wielki krok dla troski o bioróżnorodność naszego miasta - dodał burmistrz Szlagor.