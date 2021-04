1 procent zmienia życie podopiecznych ISKIERKI. Poznajcie historię Oskara

- To właśnie podczas pobytu w szpitalu nauczyłem się pozytywnego nastawienia do życia, które mam w sobie do dzisiaj. Nauczyłem się żyć tu i teraz. Nie odkładać niczego na potem, bo żaden dzień się już nie powtórzy. A wszystko dlatego, ze spotkałem na drodze ISKIERKĘ - mówi.

Oskar o chorobie dowiedział się na przełomie 2005/ 2006 roku. Do szpitala trafił dokładnie w sylwestra. Miał 6 lat. Diagnoza: guz mózgu brzmiała jak wyrok. Na oddziale onkologii dziecięcej w Katowicach przeszedł dwie operacje i chemioterapię. A kiedy udało mu się pokonać chorobę, wydarzyła się druga smutna historia - na nowotwór zachorowała jego mama, Iza. Na szczęście leczenie zakończyło się pozytywnie. Kolejna zła wiadomość przyszła w 2010 roku. Choroba zaatakowała Oskara jeszcze raz. Trzeba było znowu zebrać siły do walki. I znowu się udało. Tym razem już definitywnie!

- Naszą naczelną misją jest ,,odczarować” chorobę. Staramy się stwarzać przyjazną przestrzeń dla dzieci chorych, aby w chorobie nie zatraciły dziecięcej radości. Fundacja wspiera przede wszystkim dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych, dla których to miejsce na długie miesiące staje się domem. Dba o to, aby mogły rozwijać swoje talenty i podążać za marzeniami. Spotykać ciekawych ludzi, bawić i śmiać się. A kiedy stan zdrowia na to pozwala - ładować akumulatory poza murami szpitala. Podopieczni ISKIERKI jeżdżą na wycieczki, chodzą po górach, żeglują, bo chore dzieci potrzebują czuć się jak zdrowe i mają prawo do wszystkich uroków dzieciństwa - mówi prezes Fundacji.



ISKIERKA uczy radości

Na zdjęciu obok Oskar prosi podatników o to, aby swój 1 procent podatku, który mogą podarować na rzecz OPP odpisali właśnie dla ISKIERKI. To zdjęcie jest niezwykłe, bo ma 11-letnią historię. A Oskara widzimy na nim w dwóch odsłonach: jako 10-letniego chłopca - na zdjęciu zrobionym w 2010 roku - i jako dorosłą już osobę, na zdjęciu z tego roku.