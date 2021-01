14. Katowicki Karnawał Komedii rozpocznie się 29 stycznia. Tym razem będzie w wersji online, a spektakle zobaczymy za darmo. PROGRAM

Co roku, na przełomie stycznia i lutego organizatorzy Katowickiego Karnawału Komedii proponują na scenach Teatru Korez i Teatru Śląskiego wyjątkowy repertuar spektakli z całej Polski. Do Katowic zjeżdżają znakomici aktorzy. W tym roku dobrych spektakli, w doborowej obsadzie też nie zabraknie. Jednak z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń to będzie inny Katowicki Karnawał Komedii. Wszystkie wydarzenia będą dostępne wyłącznie w wersji online. Nie będzie też kolejek po bilety, bo spektakle zobaczymy za darmo.

Karnawał w domowym zaciszu Katowicki Karnawał Komedii to impreza już kultowa. Kameralny przegląd przedstawień rozrósł się do imprezy, prezentującej najciekawsze tytuły komediowych spektakli, a bój o bilety często kończy się, zanim ich dystrybucja na dobre się rozpocznie.

Pandemia koronawirusa przewróciła wszystko do góry nogami, także życie kulturalne, które obecnie może toczyć się wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Taki też będzie tegoroczny, 14. już Katowicki Karnawał Komedii. Spektakle będzie można oglądać siedząc na kanapie we własnym domu. Biletów też nie zabraknie. Wydarzenia będą dostępne za darmo. Dostęp do przedstawienia tylko w czasie jego emisji - Tęsknimy za wami. My aktorzy, my organizatorzy czekamy z utęsknieniem, żeby zobaczyć przed sobą wasze roześmiane twarze. Ale nie możemy się poddawać. W tym roku Karnawał jest inny, przez ekran komputera, za darmo, ale jest - podkreślił Mirosław Neinert, dyrektor Teatru Korez, a jednocześnie dyrektor Katowickiego Karnawału Komedii.

- Ostatnie miesiące nie przyniosły nam wielu powodów do radości. Martwimy się o zdrowie swoje, i naszych najbliższych. A przecież karnawał powinien być czasem radości. Co więcej - radość i śmiech pomagają naszemu zdrowiu. Uodparniają nas fizycznie i psychicznie - powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Jestem przekonany, że tegoroczny Katowicki Karnawał Komedii dostarczy zdrową dawkę uśmiechu i radości - i to dodatek wprost do Państwa domów ponieważ najlepsze komedie i farsy z polskich teatrów będą transmitowane online - dodał. Wszystkie transmisje Katowickiego Karnawału Komedii można oglądać bezpłatnie i tylko z terytorium Polski. Dostęp do każdego przedstawienia jest możliwy tylko w czasie jego emisji. Przy spektaklach o limitowanej liczbie widzów, o możliwości oglądania decyduje kolejność dołączania do transmisji. Plansza z sygnałem kontrolnym umożliwiająca dołączanie będzie dostępna 20 minut przed rozpoczęciem przedstawienia.

Linki do transmisji spektakli dostępne będą przy opisach spektakli na stronie karnawalkomedii.pl Tym razem z plakatu zapowiadającego imprezę uśmiecha się pan Darek - kwiaciarz z katowickiej kwiaciarni "Pani Róża". Od 12 stycznia na katowickim rynku można powspominać dotychczasowe edycje Katowickiego Karnawału Komedii, na wystawie Jeremiego Astaszowa, który przez 13 lat podglądał kulisy Karnawału przez obiektyw aparatu. PROGRAM: 29 stycznia, godz. 19.00

"SAME PLUSY", TEATR GARNIZON SZTUKI, WARSZAWA

Zuza to współczesna polska Bridget Jones. Jest dziewczyną, której kompletnie nic w życiu nie wychodzi. Ma 40 lat, pracuje w korporacji, zaś jej życie osobiste leży w gruzach. Żyje na wiecznym minusie, jest samotna, zakompleksiona i nie wierzy, że cokolwiek może jej wyjść na plus. Jedynym bliskim Zuzy jest anonimowy „znajomy” z Facebooka. Na domiar złego dziewczyna zachodzi w ciążę z przypadkowym mężczyzną, który ulatnia się jak kamfora. Wydaje się, że Zuza już się nie pozbiera. Tymczasem drażniące koleżanki z pracy: niezbyt pojętna blondynka i zawzięta feministka okazują się prawdziwymi przyjaciółkami. Nawet machismo-boss wysupłuje z siebie drobiny empatii i wrażliwości. Rozpoczyna się zbiorowe poszukiwanie nieznanego ojca.

Występują: Gabriela Muskała, Grażyna Wolszczak, Marieta Żukowska, Michał Czernecki/Łukasz Simlat. 30 stycznia, godz. 19.00

"INTELIGENCI", TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, KATOWICE

Autor takich tekstów jak Koronacja, All Inclusive czy Szwedzki stół. Tym razem dramatopisarz bierze na warsztat mit współczesnej inteligencji, by zapytać, do czego może prowadzić okopywanie się w jedynie słusznym punkcie widzenia. Niczym w najlepszych tekstach Yasminy Rezy, kameralne rodzinne spotkanie ujawnia skrywane napięcia, a rozmowa okazuje się raczej pretekstem do budowania podziałów niż nawiązywania dialogu.

Inteligenci to czarna komedia o granicach wolności i tolerancji, o narastających społecznych oraz politycznych konfliktach, które przenoszą się do naszych domów, a także o związanej z nimi przemianie systemów wartości.

Koprodukcja z Teatrem Korez w ramach 12. Katowickiego Karnawału Komedii.

Reżyseria: Robert Talarczyk

Występują: Katarzyna Brzoska, Violetta Smolińska, Mirosław Neinert, Paweł Kruszelnicki/Michał Piotrowski.

30 stycznia, godz. 19.00

"SEKS, DRAGS I KREDYTY", STAND-UP RAFAŁA RUTKOWSKIEGO

Rafał Rutkowski w swoim nowym programie stand-up comedy opowiada m.in. o polskim show-biznesie, swojej aktorskiej karierze, kryzysie wieku średniego, o ojcostwie, oraz zdradza pikantne szczegóły z kręcenia scen erotycznych. Występ dla osób, które ukończyły 18 lat.

Tekst i wykonanie: Rafał Rutkowski. 1 lutego, godz. 17.00

"CRAVATE CLUB", TEATR POLONIA, WARSZAWA

Francuska komedia o dwóch architektach, przyjaciołach, zwyczajnych facetach. W swoje pięćdziesiąte urodziny Bernard wyprawia kameralne przyjęcie. Okazuje się, że Adrien, jego najlepszy przyjaciel i partner biznesowy, nie może pojawić się na uroczystości, bo ma w planach comiesięczne spotkanie tajemniczego klubu… do którego jubilat nie należy. Od tej pory nieustannie prześladuje go pytanie: „czego mi brakuje, by zostać członkiem tego klubu?”. Występują: Wojciech Malajkat, Marcin Stępniak.

Z przyczyn licencyjnych, dostęp do transmisji ograniczony liczbą wejść.

2 lutego, godz. 19.00

"POCZĄTEK KOŃCA", TEATR KTO, KRAKÓW

Ilu profesjonalnych trenerów rozwoju osobistego potrzeba, żeby zmienić żarówkę? Jednego – to Iza Kała, ale… to żarówka najpierw musi chcieć zmiany!

Początek końca to pełen humoru i niecodziennych postaci show w konwencji kursu samorozwoju. Po nim wyjdziesz profesjonalnie przeszkolony i gotowy na życiowe perypetie. Dzięki Izie i jej ćwiczeniom obnażysz i wyśmiejesz prawdę o życiu. Tak, jedyne co w nim jest stałe, to ciągła zmiana.

Odwiedzisz Klub Milionerów, dowiesz się, czym jest Kontroler Maturalny i dlaczego Ciotka rozmawia z Szarakami? W ciągu godziny poznasz przepis na sukces, udany związek i udane relacje w pracy… no chyba, że zmienisz zdanie…. A wtedy zapraszamy na Początek końca jeszcze raz!

Występuje: Iza Kała. 3 lutego, godz. 19.00

"POWRÓT TAMARY",TEATR STUDIO IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA, WARSZAWA

Cezary Tomaszewski wraca do jednego z najbardziej legendarnych przedstawień w historii Teatru Studio, wystawionej oryginalnie w 1990 roku Tamary. I odnajduje jej mroczną tajemnicę, ukrytą pod powierzchnią atrakcyjnej fabuły opowieść o narodzinach faszyzmu.

Występują: Dominika Biernat, Monika Obara, Sonia Roszczuk, Monika Świtaj, Marta Zięba, Marcin Pempuś, Jan Peszek, Filip Perkowski, Bartosz Porczyk, Mateusz Smoliński.

Spektakl dla osób powyżej 16. roku życia. 4 lutego, godz. 19.00

"PAN JOWIALSKI", TEATR POLONIA, WARSZAWA

Jedna z najbardziej kochanych przez teatr i publiczność komedii. Obok Zemsty i Ślubów panieńskich budząca też najżywsze dyskusje krytyki. Jednocześnie to utwór, stwarzający wyjątkowe szanse na wielkie kreacje aktorskie (wiele z ról w Jowialskim przeszło do historii polskiego teatru) i zawsze żywą reakcję publiczności. Boy nazwał Pana Jowialskiego sfinksem naszej literatury. Dziś komedia Fredry pojawia się na scenie Teatru Polonia. Mamy szansę przejrzeć się w mądrości i humorze wielkiego komediopisarza. Skorzystajmy z niej. Występują: Aleksandra Grzelak, Krystyna Janda, Magdalena Zawadzka, Grzegorz Daukszewicz, Wojciech Malajkat, Marian Opania, Andrzej Plata, Krzysztof Pluskota, Tomasz Przestępny, Rafał Rossa.

5 lutego, godz. 17.00

"MAMINSZYMEK", OCH-TEATR, WARSZAWA

To kolejne - po monologu One Mąż Show - nadzwyczajne spotkanie Szymona Majewskiego z Publicznością. Dostajemy osobisty, wyjątkowy tekst - tym razem opisujący relacje z Jego ukochaną Mamą. Jest to rodzaj intymnego, ale też pełnego humoru i inteligencji pożegnania. Możemy się tylko domyślać, co to znaczy być matką Szymona Majewskiego, ale ta opowieść i tak zapewne przerośnie nasze najśmielsze wyobrażenia. MaminSzymek to opowieść poruszająca wiele naszych wspólnych spraw. Relacja matka - syn z PRL-em w tle. Wszystkie historie wydarzyły się naprawdę, choć niektórym z nas trudno będzie w to uwierzyć.

Tekst i wykonanie: Szymon Majewski. 6 lutego, godz. 19.00

"CIOTKA KAROLA 3.0", TEATR KWADRAT IM. EDWARDA DZIEWOŃSKIEGO, WARSZAWA

Ciotka Karola to powszechnie znana, dziewiętnastowieczna angielska farsa, jednak debiutujący w roli reżysera dyrektor Andrzej Nejman zdecydował się pokazać ją w zupełnie nowej odsłonie. Owdowiała multimilionerka zapowiada wizytę w Oxfordzie, gdzie studiuje jej jedyny krewny. Jej przyjazd jest zbawieniem dla siostrzeńca, a także jego przyjaciela, gdyż tylko w czujnej obecności nobliwej damy przekroczyć próg kawalerskiego domu mogą prześliczne wybranki ich serc. By jednak móc w odpowiednio intymnej atmosferze obnażyć przed ukochanymi swoje uczucia, namawiają szkolnego kolegę, aby podjął się w tym czasie zabawiania staruszki. Kiedy jednak Kitty stoją już na progu akademika, okazuje się, że ciocia właśnie odwołała swoją wizytę. Przed powszechnym skandalem uchronić ich może tylko sprawnie przeprowadzona mistyfikacja, dla której Babbs musi wcielić się w rolę kochanej cioteczki. Niestety, ta konkretnie mistyfikacja do najsprawniejszych należeć nie będzie, szczególnie że na wdzięki ultrabogatej staruszki zagięło sobie parol kilku okolicznych dżentelmenów.

Obsada: Anna Cieślak/Katarzyna Glinka, Aldona Jankowska, Anna Karczmarczyk, Lucyna Malec, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Andrzej Grabarczyk, Wincenty Grabarczyk, Kamil Kula, Michał Lewandowski, Michał Rolnicki, Grzegorz Wons

Z przyczyn licencyjnych, dostęp do transmisji ograniczony liczbą miejsc. 7 lutego, godz. 19.00

"OBSERWATOR", TEATR KOREZ, KATOWICE

Obserwator to sztuka komediowa. W przypadku komedii świat staje się radykalnie i brutalnie biało-czarny. Albo Szanowny Widz się śmieje (wtedy jest udana komedia), albo się nie śmieje (wtedy jest kompromitacja, hucpa i żądanie zwrotu forsy za bilety). Po swoich dotychczasowych doświadczeniach z Korezowymi Twórcami (nieprzypadkowo oba słowa wielką literą) mam przekonanie graniczące z pewnością, że owi Twórcy rozbawią Państwa do łez. Niemniej, jako skromny autor, chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz: otóż Obserwator nie powstał li tylko dla śmiechu. Tam jest dużo pytań o cenę sukcesu, o skrywane tajemnice, o granice prywatności i granice poświęcenia. Tam jest dużo pytań o nas samych, w coraz bardziej skołowanym i dziwnym świecie. Tam w ogóle jest dużo pytań i - jak sam tytuł zapowiada - obserwacji. Gdybym był copywriterem z agencji i miał wymyślić hasło reklamujące ten spektakl napisałbym tak: „Poobserwuj siebie samego!” Życzę cudownego wieczoru!

Bo przecież - i to też obserwacja - inne się w Korezie nie zdarzają!

(Tomasz Jachimek)

Prapremiera w ramach 14. Katowickiego Karnawału Komedii

Tekst: Tomasz Jachimek

Występują: Ewa Kubiak, Daria Polasik-Bułka, Piotr Bułka/Mateusz Znaniecki, Mirosław Neinert, Piotr Rybak oraz Sławomir Jastrzębski.

