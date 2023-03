26. Ogólnopolski Zjazd Krystyn już w ten weekend. Krystyny ze Śląska ruszają na podbój Wrocławia

"Wrocław miastem spotkań" - to hasło tegorocznego Zjazdu Krystyn. W tym roku bowiem Krystyny z całej Polski zjadą się na trzy dni właśnie do Wrocławia. Będą zwiedzać miasto, m.in. wrocławskie zoo i Afrykarium, wezmą udział w uroczystej mszy w intencji wszystkich Krystyn w Bazylice pw. św. Elżbiety, zrobią sobie wspólne zdjęcie na Rynku, pod pomnikiem Aleksandra Fredry. Planują też odsłonięcie... krasnala o imieniu (jakże by inaczej) Krystynka. Nie ominie ich także przyjemność wysłuchania "Halki" we wrocławskiej operze.

Termin 26. Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn to 11-13 marca 2023 r. Krystyny ze Śląska zaczną rajzę w sobotę już o godz. 7.45 spod Teatru Śląskiego w Katowicach. Tradycją już jest, że wszystkie panie stawiają się na miejscu zbiórki w eleganckich kapeluszach - tak będzie i tym razem.