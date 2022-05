30 maja: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce bardzo ciężko zostać rodzicem zastępczym. Jak przebiegają procedury adopcyjne? Zobacz Barbara Romańczuk

Jak wygląda procedura adopcyjna w Polsce? Zobaczcie w galerii. Zobacz kolejne plansze. Przesuwaj plansze w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE arc Zobacz galerię (12 zdjęć)

Kilkadziesiąt tysięcy dzieci w Polsce czeka na adopcję, chętnych by zostać rodzicami jest wielu. Co zatem stoi na przeszkodzie by dzieci zaczęły trafiać do rodzin zastępczych? Barierą są przepisy. 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - to moment by podziękować, ale i zwrócić uwagę na to, co jeszcze kuleje...