4 Design Days Pre-Opening Online w Katowicach. To największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury i wzornictwa

– Pandemia Covid-19 wywołała szereg zmian, także w architekturze i designie. Tematów do dyskusji jest mnóstwo, a wyzwań do pokonania dla architektów, projektantów i inwestorów jeszcze więcej. Dlatego już teraz spotykamy się online w dniach 28-29 stycznia br. – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, współautorka programu 4 Design Days.

4 Design Days Pre-Opening Online otworzy dyskusja pt.: „Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze“. Prelegenci porozmawiają o tym, czy koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in.: Ivan Blasi, architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej; Robert Konieczny, architekt, założyciel KWK Promes; Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects; Robert Majkut, CEO, Head of Design w Robert Majkut Design; Jürgen Mayer, architekt, założyciel J. MAYER H. und Partner, Architekten mbB oraz Gosia Rygalik, projektantka, Studio Rygalik.

Jak zmieniły się mieszkaniowe potrzeby Polaków? Co jest nowym must-have, a co odeszło do lamusa? Nowe wyzwania dla architektów – to tematy, które zainaugurują drugi dzień 4 Design Days Pre-Opening Online. W debacie pt.: „Mieszkania TrendWatch” porozmawiają m.in.: Monika Bronikowska, współzałożycielka, prezes pracowni Hola Design; Joanna Dec-Galuk, dyrektor marketingu w Roca Polska; Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, projektanci wnętrz, prowadzący program „Para w remont” na antenie HGTV, autorzy kanału Youtube „Mirella i Marcin”; Anna Maria Sokołowska, architektka wnętrz, Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz; Jan Sikora, architekt, Sikora Wnętrza.