40. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek. W Katowicach prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach. Jaki jest program obchodów?

Po mszy uczestnicy udadzą się pod pomnik poległych górników KWK „Wujek”. Tam wygłoszone zostaną przemówienia oraz apel poległych. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem nastąpi otwarcie rozbudowanego Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Zadaniem placówki jest kultywowanie pamięci po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 16 grudnia 1981.

- Stało się to na co czekaliśmy 10 lat. Dziękuję wojewódzkim władzom za wniesiony wkład finansowy. To będzie coś innego niż to, do czego byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. To wielkie dzieło, które udało się doprowadzić do końca - mówił podczas niedawnej sesji sejmiku śląskiego Stanisław Płatek, górnik, działacz związkowy i jeden z przywódców strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w 1981.