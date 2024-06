5 malowniczych tras na wiosenną wędrówkę po Beskidzie Żywieckim. Te szlaki warto wybrać na spacer. Nasza LISTA – znacie je wszystkie?

Weekend w górach. Trasy na wiosenny spacer po Beskidzie Żywieckim

Szlak: Przełęcz Krowiarki – Sokolica – Babia Góra

Na Babią Górę, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, prowadzi czerwony szlak z Przełęczy Krowiarek, który uchodzi za najczęściej wybierany przez turystów. Niedaleko wejścia na trasę znajduje się parking. Charakterystyczne dla tego szlaku są tzw. leśne schodki. Jest sporo miejsc widokowych, w górnych partiach szlak przebiega pośród kosodrzewiny. Według danych pochodzących ze strony mapyturystyczne.pl, długość trasy Przełęcz Krowiarki – Sokolica – Babia Góra wynosi 4,6 km, szacowany czas wejścia to 2 godz. 24 minuty. Babia Góra wznosi się na wysokość 1725 m n.p.m.

Babia Góra Paweł Kurczonek/Polska Press

Szlak: Korbielów – Schronisko na Hali Miziowej – Pilsko

Pilsko jest drugim najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim. Jego główny wierzchołek znajduje się po słowackiej stronie. Popularna trasa z polskiej strony prowadzi z Korbielowa. Żółty szlak wiedzie od parkingu przy ulicy Leśnej. Należy się kierować wzdłuż potoku Buczynka, następnie granią Czarny Groń wejdziemy na Halę Miziową, gdzie znajduje się schronisko. Ostatnim wymagającym fragmentem jest podejście na szczyt. Mapa turystyczna podaje, że trasa Korbielów – Schronisko na Hali Miziowej – Pilsko wynosi 6,8 km. To przekłada się na wejście w granicach 3 godz. 22 minut. Pilsko mierzy 1557 m n.p.m.

Pilsko Pixabay

Szlak z Żabnicy Skałki na Rysiankę

Rysianka to jeden z najpiękniejszych zakątków Beskidu Żywieckiego. Warto wybrać się na ten szczyt z Żabnicy Skałki, przechodząc przez urokliwą Halę Pawlusią (1184 m n.p.m.). Trasa oznaczona jest kolorem zielonym. Początkowo szlak prowadzi drogą asfaltową, potem – po przejściu drewnianego mostka – zaczyna się leśna droga. Dość wąska, ale też urokliwa, która prowadzi na piękną górską polanę. Stamtąd zostaje już tylko ostatni fragment na Rysiankę. Długość trasy z Żabnicy Skałki na Rysiankę – według mapy turystycznej – wynosi 6,4 km. Szacowany czas wejścia to 2 godz. 45 minut. Rysianka wznosi się na 1322 m n.p.m.

Rysianka Piotr Szymański/Polska Press

Szlak z Rycerki Kolonii na Wielką Raczę

Wielka Racza to kolejny z wysokich szczytów Beskidu Żywieckiego. Popularny szlak żółty prowadzi z Rycerki Kolonii, gdzie znajduje się parkingu. Trasa nie wymaga solidnej kondycji, jednak prawie cały czas łagodnie się wspina. Początkowo prowadzi szerokim pasem, za to im dalej, tym głębiej w las. Piękne widoki towarzyszą nam niemal przez cały spacer, na szczycie znajduje się rozległa polana, schronisko oraz platforma widokowa. Według informacji z mapy turystycznej, długość trasy z Rycerki Kolonii na Wielką Raczę wynosi 5,9 km. Szacowany czas wejścia to 2 godz. 25 minut. Wielka Racza sięga 1236 m n.p.m.

Wielka Racza KL

Szlak: Soblówka – Hala Rycerzowa – Wielka Rycerzowa

Wielka Rycerzowa to piąta propozycja. Szczyt kusi pięknymi widokami i bardzo klimatycznym schroniskiem. Warto wybrać się na Wielką Rycerzową żółtym szlakiem z Soblówki, który uznawany jest za szlak bardziej widokowy niż czarny, prowadzący również z tej miejscowości. Wybierając żółty szlak od parkingu asfaltową uliczką przejdziemy do szerokiej leśnej drogi. Potem będzie już stromo. Po dotarciu do Hali Rycerzowej, nie sposób przegapić stojącej na niej bacówki. Trochę wyżej znajduje się natomiast szczyt Wielkiej Rycerzowej. Długość trasy z Soblówki na Wielką Rycerzową – według mapy turystycznej – wynosi 5,3 km. Szacowany czas wejścia to 2 godz. 19 minut. Wielka Rycerzowa wznosi się na wysokość 1226 m n.p.m.