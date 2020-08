66 Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. Dziś na Stadionie Śląskim nie zabraknie wielkich gwiazd

Memoriał Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim rozegrany zostanie już po raz trzeci. Tradycyjnie nie zabraknie na nim wielkich gwiazd światowej lekkiej atletyki. Tym razem nieco mniej będzie zagranicznych mistrzów, ale za to na starcie zobaczymy większość rodzimych gwiazd Królowej Sportu, dla których będzie to ostatni sprawdzian formy przed odbywającymi się w weekend mistrzostwami Polski.

- Na rekordy w tym dziwnym sezonie raczej nie ma co liczyć, choć na Stadionie Śląskim jest świetna bieżnia. To jest mój obiekt i mam nadzieję, że w Memoriale Kusocińskiego to będzie mój bieg - dodała Ewa Swoboda.

Z dobrej strony we wtorkowym mityngu chce się także pokazać Sofia Ennaoui. - W czasie pandemii ciężko pracowałam, by wrócić do formy. Na Stadionie Śląskim chciałabym wygrać, bo to jest zawsze mój cel podczas startów w Polsce - powiedziała wicemistrzyni Europy.