78. rocznica urodzin Karin Stanek. Ślązaczka z krwi i kości. Pamiętacie dziewczynę z gitarą i warkoczami?

Urodziła się w Bytomiu... Do 9. roku życia Karin mieszkała w domku babci Trudy przy ul. Chorzowskiej w Bytomiu (dziś już go niestety nie ma). Potem przeniosła się z rodziną do domu przy ul. Wolności 54 - dziś Piłsudskiego. W domu było sześcioro dzieci i samotnie wychowująca je matka. Żeby jej pomóc, Karin przerywała naukę w szóstej klasie. Ambitna dziewczyna dokończyła edukację później. Wtedy jednak myślała tylko, że chce pomóc ukochanej mamie. Sprzątanie, pranie, gotowanie i opieka nad młodszym rodzeństwem - tak przez kilka miesięcy. Ale matka nie chce pozbawiać córki przyszłości, nauki. Widzi, że ma w sobie coś nieprzeciętnego. Rodzeństwo jest już starsze, przejmuje część obowiązków. A Karina chce dokończyć naukę.

Ponad pół wieku temu na punkcie bytomskiej nastolatki z czarnymi warkoczami, w białej koszuli, spodniach dzwonach i z gitarą w ręku, szaleli dzisiejsi osiemdziesięciolatkowie. Jej temperament i szczerość ujmowały. Wulkan energii. Dziewczyna z dymiącego od kopalń Bytomia dawała czadu. Muzycznego. Co ciekawe, poza sceną był skromną i cichą dziewczyną. Lubiącą czytać książki, relaksującą się... przy muzyce Chopina! To jednak na scenie przechodziła metamorfozę. Głośny śpiew, głośna muzyka i głośny aplauz publiczności.

Ale w domu się nie przelewa, więc postanawia: będzie się uczyć wieczorowo i pracować. Nie jest to takie proste, bo nie ma skończonych 16 lat. Podrabia więc datę urodzenia i udaje się - dostaje pracę pomocy biurowej w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Bytomiu. To też jest moment, kiedy odkrywa, co tak naprawdę chciałaby robić w życiu i że najważniejsza będzie dla niej muzyka. Pierwszą gitarę dostaje od mamy. Trafia do zespołu w Domu Kultury w dzielnicy Bobrek. Coraz bardziej zaczyna być znana w swoim mieście. Gra w klubach, na wieczorkach tanecznych.