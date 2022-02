81-letnia kobieta z Rybnika dała oszustom 200 tysięcy złotych! Chciała pomóc córce, która rzekomo spowodowała wypadek

Straciła oszczędności życia

- Mieszkanka Rybnika odebrała telefon od rzekomej córki. Oszustka, płacząc, powiedziała do mieszkanki naszego regionu: "Mamo, spowodowałam wypadek...". Następnie słuchawkę przekazała kobiecie, która przedstawiła się jako funkcjonariuszka Policji i poinformowała 81-latkę, że jej córka spowodowała wypadek śmiertelny na terenie Niemiec - relacjonuje Bogusława Kobeszko, rzeczniczka policji w Rybniku. - Osoba po drugiej stroni telefonicznej linii poinformowała seniorkę, że musi przekazać kurierowi pieniądze, które zostaną przeznaczone na pogrzeb osoby, która zginęła w wypadku oraz dla jej rodziny jako zadośćuczynienie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną przez fałszywą funkcjonariuszkę tzw. „legendę” i przekazała nieznanemu mężczyźnie swoje oszczędności, w kwocie 200 tysięcy złotych - dodaje Kobeszko.

Scenariusz działania oszustów znów był taki sam. We wtorek w domu kobiety zadzwonił telefon.

Policja prosi o czujność

Starsza pani, niestety, padła ofiarą oszustów i straciła oszczędności życia. Przekazała fałszywemu kurierowi znaczną kwotę pieniędzy w nadziei, że środki zostaną przez niego przekazane rzekomym funkcjonariuszom z Niemiec. Niestety to nie był jedyny we wtorek taki przypadek w naszym regionie. Podobny telefon odebrano wczoraj także w Bełku, ale tam senior nie dał się oszukać. W związku ze wzrostem aktywności oszustów, apelujemy do mieszkańców o wzmożoną czujność.