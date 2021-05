8-letni Patryk Domagała z Drogomyśla w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę. Jak on rządzi! Posłuchajcie!

- Patryk szybko opanował tekst. W naszym domu mówi się gwarą, ale nie w takim stopniu, jak nasi dziadkowie mówili. Te słowa i zwroty nie są nam obce, znamy je i Patryk też je zna. Ale kilka było dla niego nowością - mówi Rafał Domagała, tata Patryka. - Patrykowi trzeba było tłumaczyć na przykład co to jest polywka „chudo jewa” albo „bulczónka”, albo też np. co to znaczy że się „bździało po takij polywce”. Śmiesznie było podczas nauki kwestii: „Jo najbardzi rod jym świyczkę”. Patryk pytał: dlaczego jego ulubionym daniem ma być świeczka? Przecież świeczkę się zapala a nie zjada. Tłumaczyliśmy mu, że to necówka albo inaczej pieczeń rzymska - dodaje tata 8-letniego finalisty.

Tekst gwarowy opowiadający o tradycjach kulinarnych regionu napisała Anna Głowinkowska, a Patryk pod okiem swojej mamy Eweliny przygotowywał się do występu, z którego nagranie (z powodu pandemii przyjęta została taka formuła) zostało wysłane do organizatorów. Występ Patryka był nagrywany w Tradycyjnej Zagrodzie Rolnej - w skansenie w Ochabach k. Skoczowa.

8-letni Patryk Domagała jest uczniem 1 klasy Szkoły Podstawowej w Drogomyślu w gminie Strumień ( powiat cieszyński ). Gdy w marcu tego roku Sekcja Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłosiła VI Ogólnopolski Konkurs na Gadkę „Gadajcie, coście we wsi jadali”, Patryk wystartował z monologiem „Co się u nas we wsi jodało”.

W tym roku VI Ogólnopolski Konkurs na Gadkę cieszył się dużym zainteresowaniem - zgłosiło się do niego 62 chętnych. Konkurencja była bardzo mocna. Do ścisłego finału zakwalifikowało się po sześć osób w trzech kategoriach wiekowych.

Uczestnicy konkursu oceniani będą nie tylko przez jury, ale także przez internautów. Dzięki ich głosom wyłonione zostaną nagrody publiczności. Głosować na swojego faworyta można na portalach Facebook i YouTube. Głosowanie trwa do 19 maja do godz. 20.00. Głos na jedynego reprezentanta Śląska Cieszyńskiego można oddać poprzez wybranie komentarza z imieniem i nazwiskiem (Patryk Domagała) pod informacyjnym postem na Faceboku, i polubienie go. Tak samo zrobić trzeba pod filmikiem na YouTube.

Wyniki głosowania publiczności zostaną oficjalnie ogłoszone 28 maja o godzinie 16:00, podczas finałów konkursów Miesiąca Języka Ojczystego, na którym poznamy dokładne wyniki konkursu „Gadajcie, coście we wsi jadali”.

Warto dodać, że dla Patryka Domagały udział w IV Ogólnopolskim Konkursie na Gadkę „Gadajcie, coście we wsi jadali” nie jest debiutem - talent Patryka zauważyła wychowawczyni klasy 1b Kinga Klimek i jesienią ubiegłego roku postanowiła zgłosić go do 13. edycji Powiatowego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego - „Tu sóm moji korzynie”, organizowanego przez Zespół Szkół im. Zofii Kossak w Pierśćcu. Tekst napisała również Pani Anna Głowinkowska. Patryk Domagała zajął wtedy I miejsce ex aequo wśród dzieci klas I-III.