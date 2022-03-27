І ось… Дійшло і до них!
З cередини березня з Росії поїхали цілі «табуни» ІТ-фахівців. Про це заявила глава InfoWatch Наталія Касперська. "Мчать вони в основному в найближче зарубіжжя", - зазначила вона. «Табуни айтішників, не розбираючи дороги, кудись помчали… переважно в найближче зарубіжжя», повідомила ІТ-діва на засіданні комітету Держдуми з інформаційної політики.
І це її особиста думка. З Росії у квітні в рамках «другої хвилі» еміграції ІТ-фахівців можуть виїхати 70-100 тис. людей Про це заявив глава Російської асоціації електронних комунікацій (РАЕК) Сергій Плуготаренко на засіданні "Розвиток ІТ-галузі в умовах санкцій" у Держдумі. За його оцінкою, перша хвиля вже пройшла, країну залишили 50-70 тис. осіб. «Другу хвилю» поки що стримують лише дорогі квитки, зростання цін на житло, а також те, що «російських ніхто не чекає» і «немає фінансової зв'язності, неможливо транзакції проводити», наголосив Сергій Плуготаренко.
«Але друга хвиля точно буде, на наш прогноз, від 70 тис. людей у квітні поїдуть. Це тільки айтішники», - зазначив голова РАЕК.
Тут треба розуміти: всі «вільні» IT-фахівці, які насамперед працювали на західні фірми, вже «звалили». За перших звуків канонади. Пішли загалом на підготовлені рубежі. Тепер за ними потягнулися ті, кого клюнув смажений півень. Хто закривався від реальності, бо… Ну от коли ти сидиш на держзамовленні, який у тебе особливий вибір? І які такі можливості транзиту? Хто і що тут залишиться?
Jednak - i "ci" rzucili się... Bo do nich przyszło: to jest ta kraina, nie ma perspektyw. Wszystkie te zachodnie sankcje spełnią swoje zadanie. Nie dzisiaj i nie jutro. Ale nie w następnym stuleciu. Więc nie ma już nic do zrobienia. I dopóki „żelazna kurtyna” nie zostanie w końcu opuszczona, pożądane jest, aby zdążyć.
Anastasiia Popenko
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