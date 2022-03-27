А хто ж залишиться у фашистській Росії? A kto zostanie w faszystowskiej Rosji?

І ось… Дійшло і до них!

З cередини березня з Росії поїхали цілі «табуни» ІТ-фахівців. Про це заявила глава InfoWatch Наталія Касперська. "Мчать вони в основному в найближче зарубіжжя", - зазначила вона. «Табуни айтішників, не розбираючи дороги, кудись помчали… переважно в найближче зарубіжжя», повідомила ІТ-діва на засіданні комітету Держдуми з інформаційної політики.

І це її особиста думка. З Росії у квітні в рамках «другої хвилі» еміграції ІТ-фахівців можуть виїхати 70-100 тис. людей Про це заявив глава Російської асоціації електронних комунікацій (РАЕК) Сергій Плуготаренко на засіданні "Розвиток ІТ-галузі в умовах санкцій" у Держдумі. За його оцінкою, перша хвиля вже пройшла, країну залишили 50-70 тис. осіб. «Другу хвилю» поки що стримують лише дорогі квитки, зростання цін на житло, а також те, що «російських ніхто не чекає» і «немає фінансової зв'язності, неможливо транзакції проводити», наголосив Сергій Плуготаренко.