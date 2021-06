Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie otworzyła nową halę przemysłową. Jeden z segmentów wciąż czeka na inwestora

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zakończyła budowę nowej hali magazynowo – produkcyjnej na działce przy ul. Ekonomicznej 5, która jest objęta statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to kolejna inwestycja spółki realizowana z myślą o rozwoju miejskiej oferty inwestycyjnej adresowanej głównie do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na tej samej działce oddano do użytkowania podobny (choć większy, bo czterosegmentowy) obiekt w 2017 roku, który jest w pełni wynajęty.