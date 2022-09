Aleksander Śliwka: Na razie przemawia przez nas rozgoryczenie po finale ZDJĘCIA

Aleksander Śliwka: Na razie przemawia przez nas rozgoryczenie po finale

- W tym momencie z pewnością przeważa u nas uczucie rozgoryczenia i rozczarowania, bo przegraliśmy finał z Włochami. Myślę jednak że gdy na chłodno to przeanalizujemy to uznamy, że to srebro było świetnym wynikiem. Zrobimy wszystko, żeby w kolejnych wielkich turniejach walczyć o najwyższe cele - powiedział Aleksander Śliwka.

