Aleksander Śliwka zdradził plany Polaków na sobotni wieczór

Polacy po łatwym dotarciu w mistrzostwach świata do ćwierćfinału zaczęli specjalizować się z pięciosetowych pojedynkach, Najpierw w czwartek wygrali 3:2 w Gliwicach z Amerykanami, a w sobotę w Katowicach pokonali w półfinale MŚ po tie-breaku Brazylię.

- Obie drużyny są wspaniałe. Obie drużyny posiadają w swoim składzie doświadczonych zawodników, którzy grali w finałach, zdobywali medale wielkich imprez. To były ciężkie boje i trudno mi tak na gorąco powiedzieć czy łatwiej było wygrać z USA czy z Brazylią. Myślę, że oba spotkania były dla nas równie ciężkie - powiedział Aleksander Śliwka.

Zawodnik ZAKSY w półfinałowym spotkaniu imponował formą popisując się mocnymi atakami albo mijał blok rywali efektownymi kiwkami. To właśnie jego kontra dała nam meczbola.

- Starałem się uderzyć wysoko i wyprostować rękę, żeby ta piłka poleciała daleko, no i się udalo. Marcin (Janusz - jac) kierował ważne piłki do mnie, do Bartka (Kurka - jac), do Kamila (Semeniuka - jac), do mnie, do Bienia (Mateusza bienka - jac) i do Kochana (Jakuba Kochanowekiego - jac), a my staraliśmy się je wykorzystać. Atak w naszym zespole się bardzo równo rozkłada - stwierdził przyjmujący kadru, który w półfinale zdobył 19 pkt.