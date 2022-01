Andriej Sidorenko lubi mocne uderzenie. Nowy trener chce odmienić grę GKS Tychy

Andriej Sidorenko 28 grudnia został nowym szkoleniowcem GKS Tychy zastępując na trenerskiej ławce Krzysztofa Majkowskiego. Na początku stycznia były selekcjoner reprezentacji Polski pojawił się w klubie i przeprowadził już dwa treningi z tyskim zespołem.

- Dziękuję klubowi za zaproszenie, przed nami sporo pracy, by stać się kolektywem walczącym do ostatniej minuty. Potrzeba trochę czasu, by przygotować się mentalnie. To ambitny zespół, mam nadzieję poprowadzić go do bardzo dobrych wyników. Lubię ostrą, agresywną grę, będę dążył, aby na lodzie było "mocne uderzenie" - powiedział Rosjanin z białoruskim paszportem na konferencji prasowej.

Sidorenko zdradził, że tyski klub od dłuższego czasu namawiał go do pracy w GKS. - Pierwszy kontakt był na początku listopada.

Wtedy pojawiło się pytanie, czy jestem wolny i czy mógłbym zająć się zespołem. Potem w połowie grudnia była już konkretna propozycja – stwierdził Sidorenko, który w latach 1998-2000 trzy razy z rzędu zdobywał z Unią Oświęcim mistrzostwo Polski, a w latach 2004-2005 był selekcjonerem reprezentacji Polski.