Andrzej Gawron: To nie jest tak, że wszyscy musimy myśleć tak samo. Mieć te same poglądy

To jest nie tylko miejsce zamieszkania. Jestem cały czas w kontakcie z ludźmi, którzy tu mieszkają, nie tylko w Kochanowicach, ale i w innych miejscowościach, Woźnikach czy Pawonkowie. Ziemia Lubliniecka dla mnie to jest kawałek Śląska, gdzie mamy wspaniałe zasoby przyrodnicze, lasy i wspaniałych ludzi, którzy pielęgnują śląskie tradycje, a ja zostałem wychowany w śląskiej rodzinie z takimi tradycjami, dlatego podkreślam, że jestem posłem Ziemi Lublinieckiej.

Podkreśla Pan, że jest posłem Ziemi Lublinieckiej, a nie na przykład posłem z Kochanowic. Co to znaczy? Czy to tylko miejsce zamieszkania?

Połowa kadencji już jakiś czas temu minęła. Opozycja depcze Wam po piętach. Koalicja trzeszczy w szwach. Widzi Pan nadciągające czarne chmury?

Sytuacja nie jest łatwa, ale większość w Sejmie jest stabilna. Każde głosowanie to jednak pełna mobilizacja, gdyż mamy niewielką przewagę, ale też chciałem zauważyć, że rząd spotkał się z dużymi wyzwaniami - chociażby sytuacja na granicy z Białorusią. A najważniejsze wyzwanie to pandemia, która wszystko zmieniła, nie tylko w skali naszego kraju, ale też globalnie. Jakkolwiek decyzje podejmowane w związku z pandemią mogą się znaleźć w ogniu krytyki. Trzeba szukać takich rozwiązań, które będą chroniły obywateli Polski, ale też i gospodarkę. Inne wyzwanie to sytuacja wokół Ukrainy. To jest poważne zagrożenie dla pokoju, który przez tyle lat w Europie mieliśmy. Innym wyzwaniem jest blokowanie środków z Unii Europejskiej, które naszym obywatelom się należą, jesteśmy przecież równoprawnym państwem UE. Krajowy Plan Odbudowy został złożony z zachowaniem wszelkich formalności, a składki do budżetu UE zawsze płacimy terminowo, niestety tylko decyzja polityczna wstrzymuje wypłatę tych pieniędzy.