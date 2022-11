Andrzejki 2022 w Bytomiu. W kręgu magii, wróżb i przepowiedni - zabawa w Muzeum Górnośląskim

Cień rzucony przez wosk

Jedną z najbardziej znanych praktyk andrzejkowych było lanie przez dziurkę od klucza płynnego ołowiu na wodę. Z czasem, ołów zastąpiono woskiem. Jeśli woskowy kleks przybrał zarys dziecka, psa bądź kota, miał wróżyć staropanieństwo. Kształt mężczyzny lub ptaka zwiastował miłosne powodzenie. Chłopcy wierzyli natomiast, że ładnie ulany woskowy kwiat obiecywał piękną wybrankę serca. Wosk należy umieścić w blaszanej misce lub garnku i podgrzewać, aż się rozpuści. Potem każdy z uczestników zabawy przelewa go przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą. Zastygając, lany wosk tworzy dziwne kształty. Zapaloną świecę stawiamy w pobliżu ściany. Woskowe kształty umieszczamy przy ścianie tak, żeby rzucały na nią cień. To on właśnie wskazuje nam, co czeka nas w nadchodzącym roku.