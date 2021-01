Apostazja: jak odejść z Kościoła katolickiego? PROCEDURA. Apostazja z rekordową popularnością w wyszukiwarce Google po protestach kobiet TK

Apostazja znalazła się w centrum uwagi internautów i cieszy się rosnącą popularnością w wyszukiwarce Google. Zapewne ma to związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja ze względu na poważne wady płodu jest niezgodna z Konstytucją RP i falą protestów ze strony kobiet. Protestujący winą obarczają rząd i Kościół katolicki. Co to jest apostazja, jak wygląda jej procedura i jak wypisać się z Kościoła?