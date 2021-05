Arboretum Bramy Morawskiej na majówkę? To jest magiczne miejsce na mapie Śląska

Olbrzymi teren lasu, wspaniałe punkty widokowe, magiczny, roślinny labirynt, mini-zoo – Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu to świetne miejsce na ucieczkę od miejskiego gwaru. Co ważne, wstęp jest bezpłatny. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia.

Po Arboretum Bramy Morawskiej można przemieszczać się wszystkimi dostępnymi drogami. - Mając na względzie szacunek dla otaczającej nas przyrody, prosimy, by nie spacerować poza wyznaczonymi szlakami. Na gości odwiedzających Arboretum czekają liczne atrakcje. Tuż przy wejściu znajduje się Zielona Klasa, edukacyjny plac zabaw . Drogą za budynkiem restauracji dojdziemy do mini-ZOO, ulubionego miejsca dzieci. Można w nim zobaczyć ptactwo, króliki, świnki morskie, kuce, osiołki i daniele – wylicza Elżbieta Skrzymowska, Dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. I zaprasza wszystkich mieszkańców Śląska do przyjazdu.

Idąc dalej trafimy do Zaczarowanego Ogrodu.

- Możemy go podziwiać z usytuowanej bezpośrenio nad nim platformy widokowej lub wejść do środka i spacerować w zakamarkach labiryntu. Nad Zaczarowanym Ogrodem zbudowano kamienny krąg, wzorowany na tradycyjnych kamiennych kręgach budowanych przez ludy słowiańskie. Nawiązuje on do wczesnośredniowiecznego cmentarzyska ciałopalnego, zlokalizowanego w południowej części lasu – wyjaśnia pani Elżbieta.

Do dyspozycji osób spędzających aktywnie wolny czas wytyczono w Arboretum ścieżkę zdrowia, która została odnowiona w 2018 roku ze środków budżetu obywatelskiego. Wzdłuż ścieżki rozmieszono 12 stacji ze sprzętem i instrukcją ćwiczeń. Nie tylko las zachwyca, ale także pięć potoków, mających tu swoje źródła. Na potokach utworzono i obsadzono roślinnością 3 stawy, wokół których można odpocząć na ławkach. Ciekawostką są dwie odrestaurowane studnie – Studnia Książęca i Studnia na Cieku Paprociowym.