Artur Soboń nowym pełnomocnikiem rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa

- Z powodu epidemii koronawirusa, ale też innych uwarunkowań zewnętrznych sytuacja jest nagląca i wymaga podjęcia pilnych działań. Szczególnie dotyczy to Polskiej Grupy Górniczej. Jesteśmy zdeterminowani, by tę sytuację ustabilizować i wyprowadzić na prostą. Musi to jednak nastąpić przy akceptacji związków zawodowych, ale także z uwzględnieniem sytuacji w sektorze energetycznym, która również nie jest prosta – podkreśla wicepremier Jacek Sasin.