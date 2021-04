Bajki Disneya i Pixara na dobranoc. Ulubieńcy widzów do poduszki

Moje pierwsze bajki...

Seria książek w twardej oprawie do czytania przez rodziców dzieciom w wieku 3-6 lat. Bohaterami bajek są najpopularniejsze postacie filmów animowanych Disneya i Pixara. Każda z książek z serii zawiera kilka opowiadań, które zostały wybrane według klucza tematycznego. Są tu opowieści o przyjaźni, przygodach, o przytulaniu, czy o księżniczkach.

Historie są napisane prostym językiem, żeby mogły trafić do najmłodszych czytelników. Są też na tyle skondensowane, że będą się sprawdzały jako bajka do poduszki. Część z zaprezentowanych w serii historii to skrócone wersje całych filmów animowanych Disneya i Pixara.

Moje pierwsze bajki o przyjaźni. Disney. Zbiór zawiera 6 historyjek: Dumbo, Alicja w Krainie Czarów, Księga dżungli, Bambi, Król Lew, 101 dalmatyńczyków.

Moje pierwsze bajki do przytulania. Disney. Zbiór zawiera 6 historyjek: Miki gotuje, Kocham was, moje króliczki, Leśni przyjaciele Roszpunki, Zimowa przygoda Dumbo, Słodkie sny, Dobranoc, Maleństwo.