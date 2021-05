Będzie kara dla niezaszczepionych? Prawnicy rozwiewają wątpliwości. Kara za brak szczepienia sprzeczna z prawem TK

Szczepienia przeciwko COVID-19 mają zapewnić nam odporność zbiorową i położyć kres pandemii. Pojawiają się jednak głosy, że możemy nie zdążyć do jesieni, ponieważ liczba szczepień nie jest na satysfakcjonującym poziomie. Jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia do tej pory zaszczepiło się niespełna 50 proc. dorosłych Polek i Polaków. Czy w związku z tym powinny pojawić się kary dla niezaszczepionych? Prawnicy w sposób jednoznaczny odnieśli się do kontrowersyjnego pomysłu.