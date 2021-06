Będzin. Muzeum Ford Mobil zaprasza. Drugiego takiego nie ma w całej Polsce. Te samochody to prawdziwe motoryzacyjne perły

- Kupiliśmy osiem lat temu pierwszego zabytkowego forda T z 1925 roku. I tak się zaczęła nasza przygoda z tą marką. Dlaczego ford? Urzekło nas to, że dzięki tej marce każdy mógł sobie kupić wówczas samochód. Nie była to zabawka dla bogatych, ale pojazd dla ludzi. Dzięki temu rozwinął się przemysł transportowy, ruch turystyczny, bo wszyscy mogli się poruszać, gdzie chcieli. Pięćdziesiąt procent samochodów na świecie to były właśnie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku fordy T – podkreśla Robert Hendzel.

- Samochody pochodzą w większości z USA, bo tam jest jeszcze bardzo duży wybór tych pojazdów. Oficjalnie było 36 różnych rodzajów nadwozia forda T. Jeśli ktoś miał na przykład aptekę obwoźną, to sobie zamawiał w fabryce tylko podstawę, a potem jechał do stolarni, gdzie mówił, że chce mieć takiego busa z mnóstwem szuflad na lekarstwa. Te stolarnie dostosowywały się do potrzeb danego przedsiębiorcy – opowiada założyciel muzeum.

Poza fordami kolekcję uzupełniają dwa inne pojazdy. To buick oraz “Bartłomiej”. To samochód z 1902 roku. To jedyny egzemplarz takiego miejscowego wynalazcy z USA, który mieszkał koło Nowego Jorku. Kiedy zobaczył pierwsze samochody, to stwierdził, że także sam sobie wybuduje swój pojazd. Wykorzystał do tego silnik dwusuwowy z jakiejś maszyny, którą akurat posiadał. To też weteran rajdów Londyn – Brighton.

- Mam udokumentowane, że szesnaście razy brał udział w tym rajdzie. A to w sumie najstarsze rajdy w Wielkiej Brytanii, gdzie do pokonania było 100 kilometrów, a po drodze jest pięć sporych wzniesień. Tak więc przejechanie tego rajdu, to naprawdę jest wyczyn – mówi Robert Hendzel.

Po wejściu do muzeum forda w oczy rzucają się m.in. wspomniane stroje z epoki, ale także kapitalne, ogromne zdjęcia. - Chcieliśmy pokazać to wszystko w odpowiednim anturażu, by było ciekawie, inaczej niż zazwyczaj. By każdy mógł poczuć się jak w latach 20., 30. minionego wieku. Zdjęcia skanowaliśmy w Warszawie z małych do dużych formatów. Potrzebne były do tego specjalne skanery. Mamy też stację benzynową, nawiązującą do tamtych czasów – podkreśla będziński przedsiębiorca.