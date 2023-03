BESKIDY: Dziewczynka urodziła się w remizie OSP w Milówce. Strażacy zastanowią się, jak upamiętnić to wydarzenie JAK

Dziewczynka urodziła się pod koniec lutego. Poinformowali o tym strażacy w mediach społecznościowych OSP Milówka/FB Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Trudno w to uwierzyć, ale budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Milówce na chwilę zmienił się w... porodówkę. Urodziła się w nim dziewczynka. Wójt gminy Robert Piętka stwierdził w rozmowie z DZ, że w sobotę, 4 marca, odbędzie się spotkanie strażackie w remizie OSP w Milówce. - Temat urodzin dziecka zostanie poruszony. Będziemy się zastanawiać, jak upamiętnić to wydarzenie, co dalej robić - powiedział wójt Piętka.