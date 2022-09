Beskidy. Święto Ziemniaka w Mesznej. Duszonki, że palce lizać. Zobacz ZDJĘCIA

Wójt gminy Janusz Zemanek stwierdził, że pomysł organizacji Gminnego Święta Ziemniaka zrodził się stąd, że formuła tradycyjnych dożynek w gminie Wilkowice wyczerpała.

- W zasadzie w gminie nie ma już rolników. Te osoby, które zajmują się uprawą roli, są w większości osobami starszymi i nie do końca są zainteresowane organizacją większych imprez. Oczywiście jest odprawiana msza dożynkowa, dziękczynna za dary, za plony, ale wpadliśmy na pomysł organizacji czegoś innego, co przyciągnie różnych ludzi. Postanowiliśmy więc zrobić Święto Ziemniaka, bo ziemniak jest warzywem bliskim każdemu - mówił DZ wójt Zemanek. Dodał, że to doskonała okazja do zabawy, ale także integracji mieszkańców.