Beskidy. Zaczęły się zapisy do 28. Biegu Fiata w Bielsku-Białej. Limit tej edycji to 1800 osób. Lista startowa otwarta będzie do 15 maja

Beskidy. 22 maja w Bielsku-Białej wystartuje 28. Bieg Fiata

Można zapisać się do Biegu Fiata, lista startowa otwarta będzie do 15 maja. Limit tej edycji to 1800 osób. Link do zapisów TUTAJ.

Jak wiadomo, pandemia spowodowała przerwę w realizacji kolejnych edycji. W tym roku to wydarzenie powraca, ale bez biegu dla dzieci i młodzieży. Będzie tylko bieg główny na dystansie 10 km, który zaplanowano na niedzielę, 22 maja.

Bieg Fiata jest ostatnim elementem Pucharu Euroregionu Beskidy. Poprzedzają go zwykle Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, a także Fortuna Bieg w Cieszynie.

Na ten moment do bielskiego biegu zgłosiło się już 754 biegaczy i biegaczek. Wśród nich reprezentanci m.in. Belgii, Czech, Francji, Niemiec czy Słowacji.