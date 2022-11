„Bez Asekuracji”. Odcinek 6. Kinga Paruzel z MasterChef'a: Mam sentyment do zapachów, miejsc i ludzi, którzy są obok mnie Iwona Świetlik

Podbiła serca widzów pierwszej edycji MasterChef'a swoim uśmiechem, zaangażowaniem i tym, że w kuchni potrafi wyczarować naprawdę wszystko! Piecze i gotuje z pasją, a nam opowiada, o co zadbać w diecie jesienią i zimą oraz zachęca do tego, by jeść nie tylko ze smakiem, ale i zdrowo. Poznajcie Kingę Paruzel, oglądając kolejny odcinek programu „Bez Asekuracji”.