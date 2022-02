Bez prądu w śląskim. Gdzie 25.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (25.02 8:06) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Listopadowa nr 67,

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice

Gliwice: Mazowiecka, 44.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Morawa, 119 A OSP.

25.02 od godz. 7:00 do 15:00

Katowice: Leopolda Markiefki, nr 71 Pawilon handlowy.

25.02 od godz. 8:00 do 13:00

Rybnik

Rybnik: Mokra, 37.

25.02 od godz. 7:00 do 16:00

Rybnik: Brzezińska, 47 do 48E, Parts-hol, Elektromechanika Mechanika Pojazdowa, Hurtownia Rojek, Marmed, Jerzego Giedroycia, 9B, Zajezdnia Rybnik, PPUH KŁOSOK.

25.02 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bieruńsko-lędziński

Lędziny: Matejki, 25,34,40,42,44,48,50.

25.02 od godz. 7:00 do 15:00

Bojszowy Nowe: Kowola, 1, Ruchu Oporu, od nr 1 do nr 41 oraz od nr 4 do nr 56.

25.02 od godz. 8:00 do 15:00