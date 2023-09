Bezpieczna droga do szkoły. Policyjne działania w Częstochowie Katarzyna Gwara

Częstochowscy policjanci włączyli się w ogólnopolską akcję "Bezpieczna droga do szkoły". W jej ramach odwiedzają pierwszoklasistów i uczą ich, jak bezpiecznie dojść do szkoły, a po zakończonych lekcjach bezpiecznie wrócić do domu.