Bieg Callisto x Masakrator w Rudzie Śląskiej ZDJĘCIA Ekstremalne zmagania tylko dla prawdziwych twardzieli

„CallistoShop.pl świętuje swoje 10-lecie z MASAKRATOREM w Rudzie Śląskiej. Z tej okazji, 6 km do przebiegnięcia i 20 przeszkód do zaliczenia, a do tego bajerancka, pamiątkowa koszulka w pakiecie startowym i wypasiony medal za ukończenie biegu” - zachęcali organizatorzy sobotniej imprezy.

Poddział na kategorie i start falami

Uczestnicy podzieleni byli na kategorię Elita i Open. W obu kategoriach prowadzono też klasyfikację drużynową. Starty odbywały się falami, o godz. 15 do 15.45. Na liście startowej było ponad 200 osób. Limit ukończenia zawodów dla Elity to 1 godzina dla mężczyzn, 1,5 godziny dla kobiet; pozostali musieli dotrzeć do mety do 17.15. WYNIKI znajdziesz TUTAJ

Na koniec zmagań był czas na wręczanie medali. Jeżeli uczestnik dostawał medal od kogoś bliskiego obowiązkowy był pocałunek :)