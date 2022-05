Bieg po Nowe Życie w Wiśle zbliża się wielkimi krokami. Niebawem odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja imprezy

- Wisła to dla nas miejsce wyjątkowe, tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy wesprzeć Bieg po Nowe Życie – dodał z kolei Przemysław Kończal, prezes Zarządu Santander Consumer Banku, Generalnego Partnera Biegu po Nowe Życie. I dodał: - Jesteśmy z biegiem od pięciu lat, zatem dla nas to szczególny jubileusz i kolejna okazja do fantastycznych spotkań z osobami po przeszczepieniu, ludźmi, których historie uczą nas i wzruszają, dają motywację do działania. Nasi pracownicy bardzo chętnie włączają się w tę inicjatywę charytatywną, dlatego cieszymy się, że możemy wspólnie zaangażować się i wspierać tak ważną społecznie ideę – podkreślił.