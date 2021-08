Bielsko-Biała. Chwila ciszy dla zmarłego aktora Kazimierza Czapli. Niezwykły koncert na bielskiej starówce Łukasz Klimaniec

Aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku-Białej wystąpili w sobotę 14 sierpnia z koncertem „Viva Italia” i wraz z publicznością uczcili pamięć zmarłego nagle Kazimierza Czapli, swojego kolegi z zespołu artystycznego. - Dla świętej pamięci pana Kazimierza i dla nich publiczność jest najważniejsza. Show must go on - mówił ze sceny Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.