Bielsko-Biała i Goczałkowice-Zdrój na kinowym ekranie. Jest już zwiastun świątecznej komedii „Uwierz w Mikołaja”. Zobaczcie!

W Goczałkowicach-Zdroju nagrany został z zewnątrz Dom Seniora „Happy End”, za który posłużył budynek dawnego hotelu „Prezydent”, a dziś siedziba Zarządu Uzdrowiska i pracowników administracyjnych. W okolicach Milówki zrealizowano sceny przy górskim domku, który zasypał śnieg.

– Myślę, że te wszystkie plenery będą robiły wrażenie. To, że były kręcone właśnie w tych okolicach. Oczywiście jest w tym – jak w każdym filmie – trochę oszustwa, bo wnętrza nagramy w Warszawie i okolicach, ale film to jest sztuka iluzji, w związku z czym i my tę iluzję tutaj stworzymy – podkreślała I. Łepkowska.