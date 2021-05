Bielsko-Biała. Na tych ulicach zapłacimy za parkowanie. Strefa płatnego parkowania zostaje powiększona

Jastrzębie. Zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Zapomniał, że nie może tego robić od roku

Chytry dwa razy traci. Przekonał się o tym jastrzębianin, którego karta upoważniająca do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych była nieważna od ponad roku, a on nadal z niej korzystał. Policjanci przypominają: grożą za to surowe konsekwencje.