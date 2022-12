Bielsko-Biała. Trwają zapisy na 11. Narciarski Puchar Reksia na stoku Dębowca! Tylko 400 miejsc na liście startowej

Jak co roku, dla wygody zawodników, organizatorzy uruchomili platformę internetową, za pomocą której można zapisać się na listę startową zawodów. Jej adres to www.pucharreksia.pl. Liczba miejsc ze względów organizacyjnych jest ograniczona do czterystu, więc warto pospieszyć się z zapisem.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci od rocznika 2009 i młodsze. Zaplanowano wiele atrakcji towarzyszących zmaganiom. Tradycyjnie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

11. Narciarski Puchar Reksia rozgrywany jest pod patronatem Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta Bielska-Białej oraz Heleny Filek-Marszałek, prezes Fundacji Reksia. Honorowym patronatem zmagania młodych narciarzy objął Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.